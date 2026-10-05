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Ciclista muore nel Milanese, è stato investito da un furgone

L'automobilista si è fermato a prestare soccorso, inutile l'intervento dei sanitari

Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Carabinieri - Ipa/Fotogramma
05 ottobre 2026 | 11.11
Alice Bellincioni
LETTURA: 1 minuti

Incidente mortale nella mattinata di oggi, lunedì 5 ottobre, a Cerro Maggiore, nel Milanese. La vittima, un ciclista ancora da identificare, stava pedalando in via San Clemente, quando è stato investito da un furgone. Il mezzo, guidato da un 54enne di Cerro Maggiore, proveniva dallo stesso senso di marcia della bicicletta.

Dopo l'incidente, avvenuto poco prima delle 7, l'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Per il ciclista, però, non c'era più niente da fare. Inutili i soccorsi dei sanitari, che ne hanno potuto solo constatare il decesso. La vittima è ancora da identificare e le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale.

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incidente mortale investito da furgone ciclista
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