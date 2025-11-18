La piattaforma potrebbe essere legata ai problemi di siti e applicazioni online
Problemi sul web oggi, 18 novembre, per siti e app. Il down diffuso coincide con la giornata complicata per Cloudflare. La piattaforma si definisce "una delle più grandi reti che operano su Internet. Le persone scelgono le soluzioni di Cloudflare allo scopo di aumentare la sicurezza". Il sito web dell'azienda americana risulta accessibile a tratti.
Cloudflare opera nel settore del content delivery network, vale a dire la rete per la consegna di contenuti. "Gestiamo in media oltre 81 milioni di richieste HTTP al secondo", si legge all'interno della versione italiana del sito. Cloudflare gestisce servizi di sicurezza internet e servizi di DNS distribuiti, nel 'dialogo' tra i visitatori di un sito e gli hosting provider degli utenti Cloudflare.
La piattaforma sul mercato fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni anche per applicazioni online. La mediazione di Cloudflare si propone di proteggere dalle minacce online, portate magari da attacchi DDoS o bot, e garantisce un rapido caricamente delle pagine con l'obiettivo di rendere la navigazione rapida e sicura.