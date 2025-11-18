circle x black
Cerca nel sito
 

Cloudflare down e problemi oggi per web e app, perché si ferma tutto

La piattaforma potrebbe essere legata ai problemi di siti e applicazioni online

Una persona al pc
Una persona al pc
18 novembre 2025 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Problemi sul web oggi, 18 novembre, per siti e app. Il down diffuso coincide con la giornata complicata per Cloudflare. La piattaforma si definisce "una delle più grandi reti che operano su Internet. Le persone scelgono le soluzioni di Cloudflare allo scopo di aumentare la sicurezza". Il sito web dell'azienda americana risulta accessibile a tratti.

Cloudflare opera nel settore del content delivery network, vale a dire la rete per la consegna di contenuti. "Gestiamo in media oltre 81 milioni di richieste HTTP al secondo", si legge all'interno della versione italiana del sito. Cloudflare gestisce servizi di sicurezza internet e servizi di DNS distribuiti, nel 'dialogo' tra i visitatori di un sito e gli hosting provider degli utenti Cloudflare.

La piattaforma sul mercato fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni anche per applicazioni online. La mediazione di Cloudflare si propone di proteggere dalle minacce online, portate magari da attacchi DDoS o bot, e garantisce un rapido caricamente delle pagine con l'obiettivo di rendere la navigazione rapida e sicura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cloudflare problemi cloudflare x down oggi cloudflare oggi down
Vedi anche
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza