Cocchini (CESVI), 'A Gaza 640 mila persone in insicurezza alimentare catastrofica"

"A Gaza c'è una situazione di carestia drammatica causata da precise scelte politiche: 640 mila persone vivono in condizioni di insicurezza alimentare catastrofica. Si tratta di circa una persona su tre, di cui 320mila sono bambini. Una condizione generata dall'uomo". A dirlo Giulio Cocchini, emergency programme coordinator oPt, in occasione della presentazione dell'edizione 2025 dell'Indice Globale della fame (Global hunger index – Ghi), tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della fame nel mondo, curato da CESVI per l'edizione italiana e redatto da Welthungerhilfe (Whh), Concern worldwide e Institute for international law of peace and armed conflict (Ifhv).