circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, 27enne precipita da palazzina Mediaset a Cologno Monzese: è gravissima

Ancora ignoto se si tratti di una caduta accidentale o di un gesto volontario.

Palazzina Mediaset a Cologno Monzese - (Ipa)
Palazzina Mediaset a Cologno Monzese - (Ipa)
31 agosto 2026 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 27 anni è precipitata, questo pomeriggio, dall'ottavo piano di una palazzina degli studi Mediaset, a Cologno Monzese. Le condizioni della giovane sarebbero apparse subito molto gravi, ed è stata trasportata all'ospedale San Raffaele. Ancora ignoto se si tratti di una caduta accidentale o di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine, vigili del fuoco, elisoccorso e ambulanza. A quanto si apprende la donna lavorerebbe nella segreteria di Videonews, che si trova appunto all'ottavo piano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cologno Monzese cologno monzese news donna precipita mediaset 27enne precipita da palazzina Mediaset
Vedi anche
Tre bambini in pericolo sul fiume a Merano, il salvataggio di carabinieri e volontari - Video
Malore in Perù per Chiara Ferragni: "Il corpo non mi rispondeva e non respiravo bene" - Video
Il ritorno in mare della Caretta caretta Fortuna, un mese fa era stata soccorsa a Maccarese - Video
Mercati in cerca di direzione tra tensione in Medioriente e prossima riunione Fed: in calo l'oro, sale il petrolio
Sport dopo le vacanze, il cardiologo: "Riprendere gradualmente e attenzione al caldo" - Video
News to go
Bonus affitto genitori separati, quando arriva
Lo sfogo di Alice De Andrè per i commenti sessisti: "Trogloditi digitali" - Video
Yacht in fiamme a Jesolo, l'intervento dei vigili del fuoco in elicottero - Video
Inondazione improvvisa al Grand Canyon, le immagini dell'onda di fango
News to go
Islanda dice no all'Unione europea, referendum fallito
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza