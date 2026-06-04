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Maturità 2026, ecco i nomi dei commissari: chi sono i membri esterni delle 13.989 commissioni d'esame

Oltre 527mila studenti coinvolti. Come trovare i nomi e tutte le novità sulle prove

Esame di maturità - Fotogramma
Esame di maturità - Fotogramma
04 giugno 2026 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Svelati i nomi dei commissari esterni per l'esame di Maturità 2026. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi, giovedì 4 giungo, gli elenchi di tutti i componenti delle 13.989 commissioni dell'Esame di Stato che accompagneranno i maturandi nelle prove di giugno.

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Gli elenchi completi sono disponibili sull’apposito motore di ricerca. Le commissioni d’Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), per un totale di 27.884 classi.

La ripartizione per indirizzo di studio vede 273.854 candidati nei Licei, 167.136 negli Istituti tecnici e 86.617 negli Istituti professionali.

Come trovare i commissari della propria commissione

Per scoprire chi è e da quale scuola proviene il membro esterno che compone la propria commissione d'esame, basterà compilare il form partendo dalla città e dall'indirizzo scolastico scelto; selezionare poi la scuola e infine arrivare all'identità dei membri delle commissioni.

Parallelamente, i docenti nominati ricevono la comunicazione ufficiale attraverso la procedura informatizzata SIDI e tramite la casella di posta elettronica associata alla piattaforma POLIS-Istanze Online.

I commissari interni

Tra le novità introdotte quest'anno figurano anche nuove modalità di individuazione dei commissari interni. Non saranno più scelti liberamente dai consigli di classe, ma dovranno essere designati tenendo conto delle discipline coinvolte nell'Esame di Stato, con l'obiettivo di garantire maggiore coerenza tra il percorso didattico e le prove finali.

L'accettazione dell'incarico

Dopo la comunicazione ufficiale, presidenti e commissari dovranno procedere con l'accettazione formale dell'incarico. I presidenti faranno riferimento agli Uffici scolastici regionali, mentre i commissari esterni dovranno comunicare l'accettazione tramite il dirigente scolastico della scuola di servizio.

Il documento di nomina dovrà essere stampato e presentato il 16 giugno, data fissata per l'insediamento ufficiale delle commissioni, due giorni prima dell'avvio delle prove scritte.

Chi sono i presidenti di Commissione

Un primo passaggio era già avvenuto il 12 maggio scorso, quando gli Uffici scolastici regionali hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei presidenti potenzialmente nominabili per l'Esame di Stato. La fase odierna completa invece la composizione delle commissioni con l'assegnazione definitiva dei presidenti e la pubblicazione dei commissari esterni.

Gli elenchi regionali sono consultabili attraverso i portali dei singoli Uffici scolastici regionali e sono organizzati per provincia, istituto scolastico e codice meccanografico.

Date e novità dell'esame

Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Maturità consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.

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