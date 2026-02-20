Comuni: Cenni (Anci Toscana), 'fare in modo che i giovani investino talento nei territori'

"Qualche anno fa qualche studioso coniò un termine, che forse non è presente nei nostri vocabolari, che è 'restanza', ovvero la scelta di tanti giovani formati, decisi a investire il loro talento nei territori. Noi dobbiamo fare in modo che queste esperienze e scelte diventino tante e ci aiutino a far crescere la qualità dei piccoli comuni e delle economie attorno ai piccoli comuni". Così Susanna Cenni, sindaco di Poggibonsi, presidente Anci Toscana e coordinatrice delle Anci regionali, in occasione degli Stati Generali dei Piccoli Comuni, in svolgimento dal 19 al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. Due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.