Quanto è realmente entrata l’Intelligenza Artificiale nei Comuni? Dove viene già utilizzata, in quali attività potrebbe essere più utile e quali ostacoli ne frenano l’adozione? A rispondere CrowdM, human AI company italiana, dove alla 43ª Assemblea annuale Anci, in corso a Verona, presenta Maia, la propria piattaforma di Private AI, alcuni dei progetti già sviluppati nella Pubblica amministrazione e un nuovo assessment dedicato all’adozione dell’Intelligenza Artificiale nei Comuni. La rilevazione, sviluppata da CrowdM, è rivolta ad amministratori e figure tecnico-amministrative degli enti e punta a fotografare non solo l’utilizzo dell’AI, ma anche le condizioni che ne rendono possibile un impiego concreto e consapevole: livello di conoscenza, prontezza dell’organizzazione, propensione a innovare, fiducia, principali ostacoli e ambiti nei quali la tecnologia può generare maggiore valore.

L’assessment non si limita alla raccolta delle risposte. Al termine della compilazione, ogni ente riceve una restituzione personalizzata, elaborata da Maia sulla base delle informazioni fornite. Il documento identifica il livello di maturità rispetto all’AI, evidenzia punti di forza e aree di attenzione e offre una lettura delle priorità e dei possibili prossimi passi. L’obiettivo è aiutare l’ente a capire da dove partire, collegando l’adozione della tecnologia ai bisogni reali dell’organizzazione.

"Per i Comuni - afferma Silvio Stafuzza, founder e ceo di CrowdM - la sfida non è introdurre l’Intelligenza Artificiale in astratto, ma capire dove può essere realmente utile: alleggerire attività ripetitive, rendere più accessibile la conoscenza, migliorare i servizi e liberare tempo per le attività che richiedono competenza, responsabilità e relazione. Con questo assessment vogliamo offrire agli enti uno strumento concreto per leggere il proprio punto di partenza e individuare priorità realistiche".

Maia si articola in quattro moduli complementari: Care, per la relazione multicanale con cittadini e utenti; Know, per organizzare e rendere accessibile la conoscenza; Flow, per supportare l’automazione di processi e documenti; Edu, per supportare l’apprendimento su materiali autorizzati. La piattaforma è progettata per integrarsi con i sistemi esistenti, mantenere sotto il controllo dell’organizzazione dati e fonti e lasciare alle persone verifica e decisione nei passaggi critici. Le applicazioni già sviluppate nella Pubblica amministrazione vanno dall’assistenza ai cittadini all’accesso alla conoscenza, dalla verbalizzazione e gestione documentale all’automazione dei processi e ai servizi di contact center.

Tra le esperienze figurano i progetti realizzati con Insiel e i Comuni del Friuli-Venezia Giulia, Roma Capitale – Municipio III, Comune di San Cesareo, Asl Caserta, Amtab Bari e Kyma Mobilità Taranto. CrowdM ha sviluppato complessivamente oltre 50 progetti AI in sei ambiti applicativi e, nella Pubblica amministrazione, soluzioni per 50 enti pubblici, tra cui oltre 40 Comuni e due Regioni.

Per rispondere alle peculiarità delle città d’arte e cultura, è inoltre in fase di costruzione, nell'ambito di una partnership in via di definizione con Cidac-Associazione delle Città d’Arte e Cultura, una versione dedicata dell’assessment, sviluppata a partire da una puntuale analisi delle esigenze specifiche di queste amministrazioni. Il focus mirerà ad approfondire gli ambiti più rilevanti per questi territori: accoglienza e informazione ai visitatori, servizi multilingua, gestione dei picchi di presenze, eventi, luoghi della cultura, patrimonio informativo e utilizzo dei dati sui pubblici. Anche in questo caso la restituzione sarà costruita sulle risposte dell’ente, per evidenziare le aree nelle quali l’AI può contribuire sia alla qualità dei servizi sia al lavoro degli uffici.