Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo all'Assemblea Anci, in corso a Verona ha affermato che parlare di agenda europea significa parlare del futuro degli investimenti: un’Europa concreta e realizzata. "Bisogna partire dalle città - ha detto - per costruire un’agenda europea. Il Pnrr è terminato con una lezione decisiva: un metodo nuovo di programmazione, monitoraggio e rispetto dei tempi. Secondo lo Svimez il Pnrr ci ha portato nel sud la capacità di riduzione di programmazione di un terzo e quasi la metà del tempo nelle realizzazioni. Quindi non è solo questione di risorse economiche. Dobbiamo avere una capacità ordinaria e permanente di fare, con i tempi e i programmi che abbiamo sperimentato e positivamente utilizzato. Emergono da questi anni di Pnrr lezioni che io considero utili per tutti noi: progettare prima di programmare, misurare l’impatto e non solo la spesa, numeri di cittadini raggiunti, territori risanati. Un’altra lezione è non lasciare i Comuni da soli di fronte ai loro impegni. Ovviamente ciò comporta una maggiore attenzione alla qualità dei progetti su cui crediamo di poter svolgere un ruolo utile come Cassa Depositi e Prestiti, aiutando nella programmazione, nel monitoraggio e di conseguenza nella realizzazione, come peraltro è la nostra missione da 176 anni. CDP continuerà ad essere al fianco dei sindaci per trasformare la loro stagione futura europea in un cammino di crescita economica ma anche sociale e culturale".