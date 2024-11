Con il freddo per cani e gatti fare attenzione a sbalzi temperatura

No agli sbalzi di temperatura, passaggio graduale dal caldo al freddo e una quantità maggiore di pappa. Questi i segreti per proteggere, difendere i nostri amici cani e gatti dall'arrivo del freddo, anzi freddissimo, di questi giorni. "Oserei dire finalmente è arrivato il freddo!! Dopo un'estate torrida, durante al quale i nostri amici a quattro zampe hanno sofferto molto il caldo, considerando che si è trattato di un caldo anomalo, torrido, asfissiante - spiega all'Adnkronos il veterinario Federico Coccìa - quindi non potendo uscire per lungo tempo da casa perché il caldo uccide l'ossigeno, finalmente arriva il freddo, anche perché gli animali domestici come appunto cani e gatti sopportano meglio le temperature invernali".

"Certo è che bisogna avere delle accortezze, in particolare è importante evitare gli sbalzi di temperatura che sono pericolosi per i nostri amici. - continua Coccìa - Difficile dato che non ci sono più le mezze stagioni e si passa da caldissimo a freddissimo. il passaggio dal freddo al caldo deve essere graduale quindi sarebbe meglio non fare la passeggiata la mattina presto, ma nella tarda mattinata con l'aria un poco più calda, e per i cani più freddolosi, come i piccoli chihuahua, è bene coprirli con un cappottino. Lo sbalzo di temperatura e le temperature troppo basse possono provocare problemi alle prime vie aeree respiratore con tanto di tosse, quindi meglio evitarli. Un altro aspetto importante quando arriva il freddo è l'alimentazione. E' necessario fare delle modifiche, magari aggiungere degli integratori e aumentare la dose giornaliera di cibo dato che il metabolismo a causa del freddo consuma più calorie".

"Il gatto? Normalmente non esce di casa ma ugualmente lo sbalzo di temperatura può farlo ammalare. Il gatto in casa passa infatti dall'aria condizionata piuttosto intensa in estate al riscaldamento in inverno: un cambiamento che se non si hanno delle accortezza può creare dei problemi come ad esempio il continuo cambio di muta del pelo. Anche in questo caso il passaggio dovrebbe essere graduale, il gatto quando si spegne l'aria condizionata non deve andare a cercare il calorifero, non deve dormire sul termosifone: è troppo caldo. Ripeto, - conclude Coccìa - serve un passaggio graduale in modo che non si ammali e non perda in maniera costante il pelo. Anche per il gatto, in inverno, serve una maggiore quantità di cibo".