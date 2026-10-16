circle x black
Cerca nel sito
 

Albume d'uovo richiamato dai supermercati Conad: "Rischio salmonella"

Si precisa che il consumo previa cottura (come riportato in etichetta), contribuisce all’inattivazione del microorganismo

- (Conad)
- (Conad)
Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Conad ha ordinato il ritiro dai propri supermercati in via precauzionale dell'albume d’uovo da allevamento a terra 500g Conad Piacersi per il rischio della presenza di salmonella. 

Nella nota si precisa che il prodotto interessato ha il Codice EAN 8003170102415, lotto K657113 e scadenza 29 ottobre 2026. "Nel corso di controlli, nel lotto indicato sono state riscontrate, specifiche microbiologiche non conformi: Salmonella spp. Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Si precisa che il consumo previa cottura (come riportato in etichetta), contribuisce all’inattivazione del microorganismo", conclude la comunicazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
salmonella
Vedi anche
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata
Sciopero autotrasportatori, le immagini dalla Calabria dei camion fermi in strada
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Sciopero della scuola, oggi le manifestazioni - Video
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video
Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video
Il ritorno di Harry e Meghan, a Nottingham la prima apparizione pubblica in Gb dopo 4 anni - Video
Pietracatella, consulente difesa Di Vita: "Autore ricerche su ricina identificabile solo se ha usato suo Id" - Video
Bonelli e Fratoianni presentano l'assemblea nazionale di Avs: "Per vincere le elezioni e cambiare il Paese" - Video
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza