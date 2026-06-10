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Iran, Crosetto: "Sentito Trump, è il momento di arrivare a una conclusione. Italia pronta su Hormuz dopo pace"

Il ministro della Difesa: "Questo Paese ne ha abbastanza di guerre, porre rimedio nel più breve tempo possibile"

Guido Crosetto - Fotogramma /Ipa
Guido Crosetto - Fotogramma /Ipa
10 giugno 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Iran, dove è in corso il conflitto con Usa e Israele, "è complicato da mesi. Ho sentito Trump che ha parlato della reazione americana come il minimo che si potesse fare di fronte a un'azione di questo tipo. Vuol dire che è aperto a continuare il dialogo di pace". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi a Palermo a margine della celebrazione nazionale della Giornata della Marina militare.

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"Speriamo continui, perchè sono troppe settimane che le volontà che esprimono le due parti non si concretizzano. Penso sia giunto il momento, sia da parte di ognuna delle due parti in causa, sia da parte del resto del mondo, di arrivare a una conclusione. Noi - le parole di Crosetto - siamo pronti a fare il lavoro successivo allo scoppio della pace, che è quello di far riprendere completamente il passaggio per Hormuz".

"Questo Paese, io per primo, ne ha abbastanza di guerre, stiamo pagando anche come Paese, a livello economico, nelle nostre famiglie, nelle nostre aziende, un prezzo altissimo che non ha senso pagare. Ma non ha senso prima di tutto continuare una guerra in cui muoiono migliaia di persone. Ricordo che ogni giorno sul fronte ucraino, ancora oggi, tra feriti e morti, sono oltre mille le persone coinvolte. Una cosa intollerabile avere alle spalle migliaia di anni di umanita' e avere un conflitto nel centro dell'Europa. E' una cosa a cui dobbiamo porre rimedio nel piu' breve tempo possibile", ha detto ancora il ministro.

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crosetto trump guerra iran iran guerra ucraina russia
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