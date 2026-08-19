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Danni a Casa comunità Hub Lipari, Asp: "Accertare responsabilità"

Danni a Casa comunità Hub Lipari, Asp:
19 agosto 2026 | 08.07
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

"In relazione ai danni da infiltrazioni verificatisi presso la nuova Casa della Comunità Hub di Lipari, la Direzione Strategica dell’Asp di Messina ritiene doveroso assumere una posizione chiara e responsabile". Così, in una nota. “Quanto accaduto - scrive la Direzione Strategica dell’Asp di Messina - non è accettabile. Un’opera pubblica di nuova realizzazione, destinata a garantire servizi sanitari essenziali alla comunità e realizzata attraverso importanti risorse pubbliche, non dovrebbe presentare criticità di tale natura. Per questo motivo, non appena informata dell’accaduto, l’azienda ha disposto l’immediata sospensione di ogni pagamento direttamente o indirettamente connesso all’opera e l’avvio delle contestazioni nei confronti dell’impresa esecutrice e della Direzione dei Lavori. Saranno accertate puntualmente responsabilità, eventuali omissioni e carenze nella realizzazione e nella vigilanza tecnica. Qualora emergano criticità, si procederà nelle sedi competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, compresi gli eventuali danni materiali e quelli arrecati all’immagine dell’azienda”.

“L’Asp - prosegue la nota - è parte lesa in questa vicenda, insieme alla comunità di Lipari, alla quale rivolgiamo le nostre scuse per un episodio che non intendiamo né minimizzare né giustificare. È però necessario precisare: nonostante quanto accaduto, l’attività sanitaria della Casa della Comunità non si è mai fermata. Le visite programmate sono proseguite regolarmente, l’ambulatorio infermieristico è rimasto operativo e i servizi continueranno a essere garantiti compatibilmente con le condizioni di sicurezza. Abbiamo già disposto che il ripristino avvenga con la massima urgenza, a regola d’arte e senza ulteriori oneri per l’azienda, a carico di chi ne risulterà responsabile. I cittadini hanno diritto a opere pubbliche sicure, efficienti e realizzate correttamente. Su questo principio continueremo a vigilare con attenzione".

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danni infiltrazioni Casa della Comunità Hub responsabilità
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