"David Rossi fu ucciso", il video del Ris dei Carabinieri con la simulazione

09 dicembre 2025 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, con le indagini e i nuovi esperimenti del Ris di Roma, confermerebbe la conclusione a cui è giunta la nuova simulazione 3D commissionata da Le Iene. Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che 'David Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere'. A confermarlo anche i video in esclusiva degli esperimenti svolti dal Ris di Roma". Lo sottolineano le 'Le Iene' che - nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei in onda questa sera in prima serata su Italia 1 - daranno gli sviluppi del caso in esclusiva.

