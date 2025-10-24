circle x black
Dazi, Lollobrigida: "No alle tariffe tra democrazie, sì a regole per evitare concorrenza sleale"

24 ottobre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
"Esistono dazi che servono a riequilibrare il mercato e a evitare la concorrenza sleale di chi non rispetta le nostre regole, e quelli sono compatibili con il nostro modello di sviluppo. Ma ci sono anche dazi pericolosi, quelli tra nazioni con le stesse istituzioni democratiche: con gli Stati Uniti crediamo debba esserci libertà di mercato tra modelli che possono crescere insieme". Così il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida in occasione della presentazione della 46esima edizione delle Guide de L'Espresso.

