Dal 1 gennaio al 3 novembre, il sistema di sorveglianza nazionale sulle arbovirosi, coordinato dall'Istituto superiore di Sanità, registra in Italia "376 casi confermati di Dengue di cui 76 autoctoni, mentre tutti gli altri associati a viaggi all'estero. Circa la metà con luogo di esposizione alle Maldive e nessun decesso.

I casi autoctoni in Italia

I casi autoctoni sono riconducibili a 5 focolai di trasmissione locale e a 2 ulteriori casi che, allo stato attuale delle indagini, non risultano epidemiologicamente collegati ad altri, né tra loro", si legge nel bollettino dell'Iss. Nel report di una settimana fa i casi riferiti erano 369, di cui 73 autoctoni.

L'Iss riporta inoltre "30 casi confermati di Chikungunya (1 autoctono mentre tutti gli altri associati a viaggi all'estero, 34% con luogo di esposizione Seychelles, nessun decesso); 4 casi di Zika virus (tutti associati a viaggi all'estero, nessun decesso)". Dati invariati rispetto al bollettino precedente.