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Dengue in Italia, salgono a 376 i casi confermati: 76 sono autoctoni e 5 i focolai attivi

La metà delle infezioni d'importazione arriva da viaggi alle Maldive. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna la mappa della trasmissione locale

Zanzara - (Fotogramma/Ipa)
Zanzara - (Fotogramma/Ipa)
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06 novembre 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal 1 gennaio al 3 novembre, il sistema di sorveglianza nazionale sulle arbovirosi, coordinato dall'Istituto superiore di Sanità, registra in Italia "376 casi confermati di Dengue di cui 76 autoctoni, mentre tutti gli altri associati a viaggi all'estero. Circa la metà con luogo di esposizione alle Maldive e nessun decesso.

I casi autoctoni in Italia

I casi autoctoni sono riconducibili a 5 focolai di trasmissione locale e a 2 ulteriori casi che, allo stato attuale delle indagini, non risultano epidemiologicamente collegati ad altri, né tra loro", si legge nel bollettino dell'Iss. Nel report di una settimana fa i casi riferiti erano 369, di cui 73 autoctoni.

L'Iss riporta inoltre "30 casi confermati di Chikungunya (1 autoctono mentre tutti gli altri associati a viaggi all'estero, 34% con luogo di esposizione Seychelles, nessun decesso); 4 casi di Zika virus (tutti associati a viaggi all'estero, nessun decesso)". Dati invariati rispetto al bollettino precedente.

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