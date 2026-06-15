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Al via 'denunce online', ecco il nuovo servizio della polizia di Stato

Il sistema è operativo in via sperimentale, come funziona e chi può usufruirne. Attivo invece in tutta Italia il servizio di denuncia per smarrimento di beni personali

Polizia - Ipa
Polizia - Ipa
15 giugno 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' attivo a partire da oggi, in via sperimentale, il nuovo servizio della polizia di Stato 'denunce online'. Il portale, raggiungibile all'indirizzo https://denunceonline.poliziadistato.it/, offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di pre-denuncia, da formalizzare entro le successive 48 ore presso un ufficio della polizia di Stato, previo appuntamento da fissare tramite il servizio di prenotazione, sempre sulla stessa piattaforma.

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Dove è attivo il servizio e quali denunce si possono presentare online

Al momento, il nuovo sistema di denunce online è attivo, per la fase di sperimentazione, presso le questure di Rieti e di Frosinone ed i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora, il centro operativo per la sicurezza cibernetica Lazio e le sezioni dipendenti di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il compartimento polizia ferroviaria Lazio e i dipendenti posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino, Roma Termini e la sottosezione di Roma Tiburtina e, infine, presso il compartimento polizia stradale Lazio e Umbria e le sezioni di Frosinone e Rieti. Le fattispecie per le quali è possibile presentare una pre-denuncia sono: furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, diffamazione online.

Smarrimenti, il servizio attivo in tutta Italia

È invece operativo in tutta Italia, sempre a partire da oggi, il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come: cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d’identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito. In questi casi è sufficiente effettuare la segnalazione di smarrimento online, sul portale, senza doversi presentare presso l'ufficio di polizia per la formalizzazione. Il verbale protocollato sarà poi disponibile, entro 96 ore dall'invio, all'interno dell’area personale del portale 'denunce online'. Il documento, scaricato dalla piattaforma, sarà valido per la successiva richiesta di rilascio di una copia, per l’emissione di un nuovo documento o per altre eventuali richieste.

Il link al portale 'denunce online' è infine disponibile anche nell'app IO nella sezione 'Servizi' del ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.

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Sicurezza Polizia di Stato Denunce online Furto Frode informatica Truffa
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