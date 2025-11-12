Dieta liquida sì o no? Funziona per dimagrire o serve ad altro? Il menù basato sull'assunzione di cibi liquidi e semiliquidi fa discutere. La soluzione che prevede brodi vegetali, tisane e yogurt è opportuno? A rispondere alle domande e a cancellare dubbi e false certezze provvede il professor Nicola Sorrentino a La volta buona.

"La dieta liquida la facciamo per dimagrire o per altri scopi? Le finalità sono tante", dice il medico medico chirurgo, è specializzato in Scienza dell'alimentazione e Dietetica e in Idrologia medica. "La dieta liquida mantiene stomaco e intestino leggeri, assicura depurazione e idratazione. Soprattutto, la dieta liquida viene usata prima e dopo gli interventi chirurgici o se ci sono problemi di masticazione", prosegue.

Dieta liquida, più no che sì

E' una dieta da seguire per dimagrire? "Sicuramente introduciamo poche calorie, ma bisogna vedere per quanto tempo possiamo farlo. La dieta liquida non apporta tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno", spiega Sorrentino. "Se dobbiamo fare una dieta equilibrata e sana non va bene. Funziona per depurare, ma non è indicata per più giorni. Si dimagrisce perché si mangia meno, ma non è il modo corretto per dimagrire", aggiunge evidenziando che "fino a 500 calorie, anche se si tratta di una dieta liquida, si parla comunque di digiuno. E va fatto in modo corretto: se oggi digiuno e domani mangio lasagne e fritti non va bene…".