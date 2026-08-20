circle x black
Cerca nel sito
 

Difterite, cos’è e quali sono i sintomi: come si trasmette e come si previene

Iss: "Per quanto possa colpire a qualsiasi età, riguarda essenzialmente i bambini non vaccinati"

Mal di gola - (123RF)
Mal di gola - (123RF)
20 agosto 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La difterite è una malattia infettiva acuta e potenzialmente fatale, provocata dal batterio 'Corynebacterium diphtheriae'. "Una volta entrato nel nostro organismo, questo agente infettivo rilascia una tossina che può danneggiare, o addirittura distruggere, organi e tessuti. Gli organi coinvolti variano a seconda del tipo di batterio: il più diffuso colpisce la gola, il naso e talvolta le tonsille, mentre un altro tipo, presente soprattutto nelle zone tropicali, provoca ulcere della pelle. Più raramente, l’infezione coinvolge la vagina o la congiuntiva". Lo sottolinea l'Istituto superiore di sanità (Iss) sul proprio sito.

"Per quanto possa colpire a qualsiasi età, la difterite riguarda essenzialmente i bambini non vaccinati. Nei Paesi con clima temperato, si diffonde durante i mesi invernali", aggiungono gli esperti. La tossina difterica, oltre a indurre necrosi tessutale locale, può diffondere attraverso il circolo sanguigno e raggiungere organi vitali causando gravi complicanze. Dagli ultimi dati disponibili del ministero della Salute, nel 2022 si sono registrati 3 casi di C. diphtheriae tossigeno, di cui 2 di difterite cutanea e 1 con manifestazione sia respiratoria che cutanea (tutti di importazione). Di questi 2 sono stati confermati microbiologicamente dall’Iss.

Modalità di trasmissione

"La difterite si trasmette per contatto diretto con una persona infetta o, più raramente, con oggetti contaminati da secrezioni delle lesioni di un paziente. In passato, anche il latte non pastorizzato ha rappresentato un veicolo di infezione", sottolineano.

Segni e sintomi

"Il periodo di incubazione dura da due a cinque giorni. Quando l’infezione riguarda l’apparato orofaringeo, i primi sintomi sono mal di gola, perdita dell’appetito e febbre leggera. Entro due o tre giorni, sulla superficie delle tonsille e della gola si forma una caratteristica membrana grigiastra, dai margini infiammati. Talvolta queste lesioni possono sanguinare e assumere un colore verdastro o nero. Altri sintomi associati all’infezione possono essere gonfiore del collo e ostruzione delle vie respiratorie".

Generalmente la malattia ha un decorso benigno, ma in alcuni casi possono insorgere complicanze gravi a livello cardiaco: aritmie, con rischio di arresto cardiaco, miocardite, insufficienza cardiaca progressiva. "La difterite - spiega l'Iss - va sospettata nella diagnosi differenziale nelle seguenti patologie: faringiti batteriche e virali, mononucleosi infettiva, sifilide orale, candidosi, angina di Vincent. La diagnosi viene confermata dall’esame batteriologico delle lesioni".

Trattamento e prevenzione

"Gli individui che sviluppano la malattia vanno trattati immediatamente con l’antitossina e antibiotici (eritromicina o penicillina), quindi messi in isolamento per evitare che contagino altre persone. In genere, già dopo due giorni di terapia non sono più contagiosi".

La strategia più efficace contro la difterite resta la vaccinazione preventiva. Disponibile fin dal 1920, il vaccino antidifterico contiene la tossina batterica, trattata in modo da non essere più tossica per l’organismo, ma comunque in grado di stimolare la produzione di anticorpi protettivi da parte del sistema immunitario. Solitamente, il vaccino antidifterico viene somministrato in combinazione con quello contro il tetano e contro la pertosse (Dtp). Inoltre, oggi si tende a vaccinare i nuovi nati con il vaccino esavalente, che protegge anche contro la poliomielite, l’epatite virale B e le infezioni invasive da Haemophilus influenzae B. Il vaccino è consigliato a tutti i bambini nel primo anno di vita, a tutti gli adulti non vaccinati e anche ai viaggiatori che si recano nelle zone dove la malattia è endemica.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
difterite cos'è la difterite difterite cos'è difterite sintomi difterite come si prende
Vedi anche
Maltempo in Liguria, a Chiavari auto come gommoni sulle strade - Video
Robot in tilt in Cina, i video di due malfunzionamenti durante la Conferenza mondiale di Pechino
X Factor 2026, le prime immagini dei giudici al lavoro con la new entry Irama
Israele, Ben-Gvir mostra la nuova 'area della morte': "Qui impiccheremo i terroristi, le vittime potranno assistere" - Video
Paura per Belen Rodriguez, rovinosa caduta da cavallo sulla spiaggia - Video
Roberto Bolle, l'incanto della danza al tramonto alle isole Li Galli - Video
News to go
"Gasolio potrebbe arrivare a 3 euro al litro nei prossimi mesi", l'allarme FederPetroli Italia
Turista reagisce a tentativo di furto a Venezia e scatta la rissa - Video
Furto opere Antonello da Messina, ecco la chiamata alla Polizia che ha fatto scattare l'allarme
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Mercati cauti, Milano in calo e vendite su Mps in attesa del cda di domani - Video
Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza