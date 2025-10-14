Disconnettersi per stare meglio: il progetto PROBEN all'Università Europea di Roma

Come promuovere il benessere psicofisico tra i giovani e contrastare la dipendenza da smartphone? All'Università Europea di Roma è stato presentato il Progetto PROBEN, iniziativa finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che propone un modello innovativo per migliorare la vita accademica e personale degli studenti. Tra le esperienze più originali, la Offline Room: uno spazio dedicato al digital detox, dove gli studenti possono disconnettersi, rigenerarsi e ritrovare concentrazione.