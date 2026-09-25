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Giuli: "Domani riapre il Colosseo, coesi per sicurezza e giustizia"

Era stato chiuso dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Oggi l'incontro tra il ministro della Cultura e i lavoratori

Colosseo - (Fotogramma/Ipa)
Colosseo - (Fotogramma/Ipa)
25 settembre 2026 | 18.35
Carlo Roma
LETTURA: 2 minuti

Domani il Colosseo riaprirà”. Lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli che oggi alle 16 ha incontrato i lavoratori del Colosseo - dopo la morte dell’operaio specializzato di 22 anni Andrea Moretti - per coscienza e premura nei loro confronti e per verificare se ci sono le condizioni per la riapertura. “Siamo venuti - ha detto il ministro uscendo dall’incontro- a condividere uno stato d’animo con il personale del Parco Archeologico del Colosseo. Tutte le questioni relative alla sicurezza, alla tutela, verranno affrontate insieme alle rappresentanze sindacali. Oggi - ha ribadito- era il momento di condividere uno stato d’animo con il personale del Parco del Colosseo alla vigilia della riapertura: guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti, aspettando che la giustizia faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e sapendo che, quanto prima e nelle sedi opportune, affronteremo insieme con le rappresentante sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela della lavoro”. Il Colosseo era stato chiuso mercoledì 23 settembre, il giorno della tragedia.

Sette indagati per la morte di Andrea Moretti

Intanto ci sono sette indagati per omicidio colposo nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma sulla morte del ventiduenne, deceduto durante i lavori nel cantiere del Colosseo in vista del conferimento dell'incarico per l'autopsia, previsto per lunedì. Gli inquirenti cercano di chiarire la dinamica e verificare eventuali falle nella sicurezza o errori umani ascoltando anche i colleghi presenti tra cui il cognato della vittima.

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Colosseo riapertura sicurezza giustizia
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