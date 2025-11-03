Anna Laura Valsecchi, 43anni, è stata aggredita questa mattina: è in prognosi riservata. L'uomo, sulla sessantina, è scappato

E' in prognosi riservata la 43enne, aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano (VIDEO). Si cerca l'aggressore, un uomo dai capelli bianchi e sulla sessantina. Nelle immagini, diffuse dai carabinieri che lo stanno cercando, indossa un giubbotto sportivo blu e azzurro con cappuccio e zip, pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure. In spalla ha uno zaino e nelle mani una busta verde.

Anna Laura Valsecchi è stata soccorsa dal personale Areu 118 e portata all'ospedale Niguarda dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Chi è la vittima

Dirigente di Finlombarda, la società finanziaria della Regione Lombardia, Anna Laura Valsecchi è responsabile dell'ufficio Stipula ed Erogazioni di Finlombarda: è sposata e madre di una bambina. Questa mattina, la 43enne stava andando a lavorare quando è stata aggredita alle spalle da un uomo a volto scoperto. Quando è stata soccorsa, aveva un lungo coltello da cucina conficcato nella schiena, sul fianco.