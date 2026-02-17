Sarà visibile per circa tre ore in una parte remota del nostro pianeta
Eclissi solare parziale oggi, martedì 17 febbraio 2026, con la Luna che si interporrà parzialmente. La durata dell'evento dipenderà dalla località geografica in cui la si osserva. E in questo casa sarà visibile in luogo remoto del nostro pianeta.
Classificata a livello globale come un'eclissi solare anulare, caratterizzata dalla formazione di un 'anello di fuoco', non sarà visibile ovunque e nello stesso modo.
Un'eclissi solare si manifesta quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, intercettando una frazione o la totalità della luce solare. Nel contesto di un'eclissi solare parziale, la Luna occulta soltanto una porzione del Sole, conferendo al disco solare l'apparenza di un 'morso'. È fondamentale sottolineare che il Sole non viene mai completamente oscurato durante un'eclissi parziale.
In questo caso l'eclissi inizierà poco dopo le 13 e finirà poco dopo le 16 e sarà visibile al suo massimo in Antartide. Si vedrà anche nell'Africa meridionale, Madagascar incluso, e nell'estrema punta meridionale del Sud America, tra Cile e Argentina.
Come sempre, gli esperti ricordano che non bisogna mai guardare il Sole senza una adeguata protezione, anche durante un'eclissi parziale. Si devono impiegare esclusivamente occhiali certificati per eclissi solari o metodi di osservazione indiretta sicuri, quali un proiettore a foro stenopeico. Gli occhiali da sole convenzionali non offrono una protezione oculare sufficiente.