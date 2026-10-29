Nel pomeriggio di oggi, in Bosnia-Erzegovina, un elicottero CH 47 italiano, impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi, sottolineano dalla Difesa, "sono prontamente intervenuti". Al momento, viene precisato, "non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale".