Emergency, Gola: "Voci dei nostri ospiti possono ispirare al cambiamento"

06 settembre 2025 | 08.35
Redazione Adnkronos
"Davanti alla frustrazione e al senso di impotenza che molti cittadini provano, vogliamo ricordare che abbiamo una voce e soprattutto che possiamo unirla a quella degli altri. Abbiamo invitato molti ospiti che raccontano battaglie in corso, battaglie che sono state vinte. Sono tutte voci che possono ispirare il cambiamento". Sono le parole di Simonetta Gola, direttrice comunicazione di Emergency, in occasione della quinta edizione del Festival della stessa Ong, in svolgimento dal 5 al 7 settembre a Reggio Emilia. 

