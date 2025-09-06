circle x black
Emergency, Goracci (Tg3): "Non cercare la verità in guerra, ma i fatti"

06 settembre 2025 | 08.35
"Tutte le guerre hanno sempre cercato di forzare la mano alla verità. Io suggerisco un antidoto a tutto questo: non cercare la verità in guerra, ma lasciarla ai filosofi, agli uomini di fede. Meglio cercare i fatti, darsi da fare per avvicinarsi il più possibile agli eventi. Questa era la prima regola di chi ha iniziato questo mestiere e lo è a maggior ragione oggi, dove nel racconto delle guerre non siamo più indispensabili perché i belligeranti, grazie alla rete, possono aggirarle e raccontarsi da sé. Però, c'è un elemento di testimonianza che accomuna il lavoro di noi reporter di guerra con quello delle organizzazioni come Emergency: esserci per restituire autenticità a realtà". A dirlo all'Adnkronos Lucia Goracci, inviata del Tg3, nel corso del Festival di Emergency, giunto alla quinta edizione e in svolgimento dal 5 al 7 settembre a Reggio Emilia. 

