Il botta e risposta tra il cantante e la giornalista sulla piattaforma X in merito al caso del gioielliere condannato

"Il caso di Mario Roggero è complesso e controverso". Ha esordito così Enrico Ruggeri sul suo profilo X intervenendo sulla vicenda del gioielliere, detenuto da ieri nel penitenziario del milanese dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.

"Qualsiasi opinione è lecita, anch’io ascolto e rifletto. Ma che quelli che difendevano il green pass si appellino allo 'stato di diritto' mi sembra quantomeno ridicolo", ha scritto il cantante di 'Mistero'.

Il caso di #MarioRoggero è complesso e controverso, qualsiasi opinione è lecita, anch’io ascolto e rifletto.

Ma che quelli che difendevano il #greenpass si appellino allo “stato di diritto” mi sembra quantomeno ridicolo — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) July 17, 2026

Alle sue parole ha replicato senza mezzi termini Luisella Costamagna: "Se quelli che scrivono queste cose non avessero fatto 'Quello che le donne non dicono' o 'Il mare d’inverno' mi vergognerei per loro. O forse mi vergogno per loro lo stesso". Un attacco diretto al quale Ruggeri ha replicato accusando la giornalista di offese gratuite: "Solita procedura, offese senza entrare nel merito".

Il cantautore spiega: "Io ho difeso le mie idee pagando un prezzo molto alto, mentre c’è chi per aver fatto da cassa di risonanza a quel sistema ha avuto in cambio ingaggi, trasmissioni, ospitate... siamo sicuri che devo vergognarmi io?".