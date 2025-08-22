circle x black
Eruzione Etna, continua colata lavica dalle tre bocche

Nuovo aggiornamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo

L'Etna (Fotogramma)
22 agosto 2025 | 20.52
Redazione Adnkronos
Continua l'eruzione dell'Etna. Oggi, 22 agosto, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che sul vulcano prosegue l'attività effusiva alla bocca situata a circa 3200 metri, sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, la quale alimenta un flusso lavico che si propaga verso sud-ovest. Prosegue inoltre l'attività effusiva alla bocca situata a 3100, debolmente alimentata, il cui fronte più avanzato ha raggiunto in mattinata una quota 3050, e alla bocca posta a 2980 metri, il cui fronte più avanzato è stato stimato intorno a 2500 metri. Continua anche l'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, con lanci di prodotti piroclastici che oltrepassano l'orlo craterico.

Dal punto di vista sismico, nelle ultime 24 ore, l'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta sui valori elevati, talvolta con ampie fluttuazioni; la localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore risulta nell'area del Cratere di Sud-Est, ad una profondità di circa 3000 metri al di sopra del livello medio del mare.

etna etna eruzione etna oggi etna live eruzione etna
