Le date non sono uguali per tutta Italia, ogni scuola stabilisce il proprio calendario: i test si svolgono generalmente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno

Dalle prove scritte al colloquio orale, passando per i requisiti di ammissione e in consigli per la tesina guida, gli esami di Terza Media si avvicinano. Le date non sono uguali per tutta Italia, ogni scuola infatti stabilisce il proprio calendario: le prove si svolgono generalmente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Ammissione

Per essere ammessi bisogna aver frequentato almeno tre quarti dell'orario scolastico annuale, aver partecipato alle prove Invalsi di aprile e avere un voto in condotta non inferiore a 6/10. L'ammissione all'esame non è automatica ma il consiglio di classe può decidere di ammettere uno studente anche con insufficienze in alcune discipline, valutando il percorso scolastico complessivo del triennio.

Le prova scritte

Per quanto riguarda la prova scritta lo studente dovrà dimostrare capacità di espressione e sintesi e può scegliere tra testo narrativo o descrittivo, testo argomentativo oppure la comprensione e sintesi di un brano. In merito alla prova di matematica, questa comprende problemi articolati su numeri, geometria, relazioni e funzioni. Viene valutato anche il pensiero computazionale e la capacità di analizzare dati.

Infine la prova scritta di lingua straniera si tratta di un'unica prova che copre Inglese e la seconda lingua. Può includere la comprensione di un testo con questionario, l'elaborazione di un dialogo, una lettera o email personale o la sintesi di un brano.

Il colloquio

Terminate le prove scritte, iniziano i colloqui orali che sono prove interdisciplinari davanti a tutti i professori della classe. Questo serve a valutare maturità, capacità di argomentazione e come lo studente riesce a collegare tra loro le diverse materie studiate.

Per il colloquio lo studente può scegliere di produrre una tesina che può diventare un punto di partenza del colloquio dato che permette di esporre un argomento a scelta che colleghi più materie in modo logico.

La commissione

La commissione per l’esame di terza media sarà formata dai docenti del consiglio. Questo vuol dire che sarà composta esclusivamente da professori interni, conosciuti dagli studenti. La commissione può fare domande su qualsiasi disciplina affrontata durante l'anno, cercando di stimolare collegamenti critici tra storia, scienze, arte, musica e così via. Da sottolineare che l'Educazione Civica è una parte integrante del colloquio orale. Potrebbero chiedere di approfondire temi come la sostenibilità ambientale, i diritti umani o la cittadinanza digitale.

Esami terza media, il voto

Il voto finale tiene conto del voto di ammissione, dei risultati delle tre prove scritte e dell'esito del colloquio. Il punteggio minimo per superare l'esame è 6/10, mentre il massimo è 10/10 con lode.