circle x black
Cerca nel sito
 

Escursionista 16enne recuperata dal Soccorso alpino

 
 
08 giugno 2026 | 07.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una escursionista di 16 anni è stata soccorsa ieri pomeriggio dopo avere perso l’orientamento ed essere scivolata sulle rocce di un sentiero abbandonato, che dalla sommità di Monte Gallo (Palermo), lungo il versante meridionale del monte, consente di raggiungere Mondello. La chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata intorno ad ora di pranzo da parte di altri escursionisti che erano in gruppo con la giovane infortunata. La Centrale Unica di Emergenza ha trasferito la richiesta di soccorso alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani che ha contestualmente attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Immediatamente da Palermo sono partite tre squadre di Tecnici del Soccorso Alpino che hanno raggiunto l'infortunata risalendo il ripido pendio e prestato le prime cure sanitarie. La ragazza ferita è stata quindi assistita in discesa lungo vaghe tracce del sentiero non più esistente da oltre un decennio, danneggiato a seguito degli incendi e dell'abbandono, fino all'ambulanza del 118 per il trasferimento presso l'Ospedale Civico di Palermo per le successive cure sanitarie. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico "raccomanda di valutare con attenzione lo stato dei sentieri e di indossare calzature di qualità ed adeguate alle attività che si intende svolgere".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
soccorso alpino escursionista infortunio
Vedi anche
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video
Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Jovanotti chiama il vescovo sul palco: "Benedica il popolo, ne abbiamo bisogno"
Cobolli-Zverev finale Roland Garros, Russell Crowe tifa per il tedesco
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo
Scioperi a giugno 2026, il calendario
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video
Maturità 2026, come funziona: i dati - Video
Luca Carboni: "Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione" - Video
Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza