Escursionista 16enne recuperata dal Soccorso alpino

Una escursionista di 16 anni è stata soccorsa ieri pomeriggio dopo avere perso l’orientamento ed essere scivolata sulle rocce di un sentiero abbandonato, che dalla sommità di Monte Gallo (Palermo), lungo il versante meridionale del monte, consente di raggiungere Mondello. La chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata intorno ad ora di pranzo da parte di altri escursionisti che erano in gruppo con la giovane infortunata. La Centrale Unica di Emergenza ha trasferito la richiesta di soccorso alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani che ha contestualmente attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Immediatamente da Palermo sono partite tre squadre di Tecnici del Soccorso Alpino che hanno raggiunto l'infortunata risalendo il ripido pendio e prestato le prime cure sanitarie. La ragazza ferita è stata quindi assistita in discesa lungo vaghe tracce del sentiero non più esistente da oltre un decennio, danneggiato a seguito degli incendi e dell'abbandono, fino all'ambulanza del 118 per il trasferimento presso l'Ospedale Civico di Palermo per le successive cure sanitarie. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico "raccomanda di valutare con attenzione lo stato dei sentieri e di indossare calzature di qualità ed adeguate alle attività che si intende svolgere".