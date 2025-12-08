Le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano dello stabile senza lasciare scampo al proprietario
Un'esplosione nella notte ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano dello stabile, senza lasciare scampo al proprietario.
Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell’abitazione per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. I pompieri hanno domato il rogo e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura, estendendo i controlli anche agli edifici circostanti, composti da condomini e terratetti. Non risultano altre persone ferite.
I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'esplosione e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.