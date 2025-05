"Etica e diritto dell'era dell'Intelligenza artificiale", al Tiro a Volo dibattito con monsignor Paglia e il viceministro Cirielli

Il prossimo mercoledì 28 maggio, dalle 17:30 alle 19:30, il Circolo Antico Tiro a Volo di Roma ospiterà un dibattito dal titolo "Etica e diritto nell’era dell’Intelligenza artificiale", occasione per presentare due nuovi libri: "L’algoritmo della vita" di Monsignor Vincenzo Paglia e "L’intelligenza artificiale tra autonomia negoziale e principi dell’ordinamento italo-europeo" di Massimo Giuliano.

All’incontro, moderato dalla conduttrice Rai Eleonora Daniele, interverranno personalità di primo piano del panorama istituzionale e accademico: Edmondo Cirielli, onorevole della Repubblica e viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Maria Rosaria San Giorgio, giudice della Corte Costituzionale; Fabrizio Criscuolo, avvocato e professore ordinario di Diritto Civile dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Il dibattito esamina le implicazioni giuridiche ed etiche delle più recenti applicazioni dell’IA, con un focus sull’impatto delle decisioni algoritmiche sulla vita dei singoli e sulle sfide normative a livello nazionale ed europeo. In un contesto geopolitico in rapida evoluzione, è essenziale definire un quadro condiviso di regole e valori affinché l’innovazione tecnologica rispetti i diritti fondamentali e promuova il benessere collettivo. Tra i temi al centro della discussione vi saranno la tutela della dignità umana, della giustizia e del lavoro—pilastri che, come richiamato nel recente discorso di Papa Leone XIV al Collegio Cardinalizio, rischiano di essere messi in pericolo dall’automazione e dalla crescente autonomia degli algoritmi.