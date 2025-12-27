circle x black
Etna, scatta allerta gialla per attività del vulcano

Registrato un incremento del tremore e un’intensa e continua attività stromboliana principalmente al cratere di Nord-Est

L'Etna
27 dicembre 2025 | 18.28
Redazione Adnkronos
Etna osservato speciale oggi, 27 dicembre. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano dal livello verde al livello giallo e la fase operativa di preallerta. Il Dipartimento ha invitato le strutture territoriali di protezione civile ad adottare le misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione alla possibile presenza di escursionisti sul vulcano.

Nel pomeriggio è stata convocata una riunione con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. Gli organismi hanno valutato la situazione alla luce delle attività del vulcano che hanno fatto registrare un incremento del tremore e un'intensa e una continua attività stromboliana principalmente al Cratere di Nord-Est. Contemporaneamente, vengono segnalate emissioni di lava nell'area del cratere: non si esclude la rapida evoluzione dei fenomeni verso un'attività più energetica. Il passaggio del livello di allerta è basato sulle segnalazioni relative alle attività e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza che per l’Etna sono l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo) e il Cnr-Irea.

L'innalzamento dell'allerta determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Il Dipartimento della Protezione Civile condivide le informazioni disponibili con la struttura di protezione civile della Regione Siciliana che, soprattutto in relazione a scenari di impatto locale, allerta le strutture territoriali di protezione civile e adotta eventuali misure in risposta alle situazioni emergenziali. Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale, che possono avere frequenti variazioni, persiste una situazione di potenziate disequilibrio del vulcano. Si invita, pertanto, la popolazione presente sull’isola a tenersi informata e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità locali di protezione civile.

