Ex Ilva, continua la protesta a Genova: operai hanno dormito in strada

La mobilitazione da ieri con l'occupazione della fabbrica di Cornigliano

Genova, lo stabilimento ex Ilva a Cornigliano - Fotogramma /Ipa
Genova, lo stabilimento ex Ilva a Cornigliano - Fotogramma /Ipa
20 novembre 2025 | 08.06
Redazione Adnkronos
Hanno dormito in strada, la scorsa notte, gli operai ex Ilva di Cornigliano, a Genova che ieri hanno occupato la fabbrica e sono scesi in strada per protestare contro il mancato accordo con il governo sul futuro della fabbrica.

Questa mattina alle 7 si è tenuta un'assemblea, oggi potrebbero tornare il presidente della Regione Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis che già ieri hanno portato la propria vicinanza ai lavoratori.

