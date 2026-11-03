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Ex Ilva, a Taranto già iniziate le attività di spegnimento degli altiforni

La comunicazione di Acciaierie d'Italia alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici

Ex Ilva di Taranto - Ipa
Ex Ilva di Taranto - Ipa
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03 novembre 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
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Acciaierie d'Italia ha comunicato alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici di Taranto che sono state avviate "già da questa mattina le attività di spegnimento di Afo (altoforno ndr)" all'ex Ilva. Secondo quanto si apprende le operazioni riguardano tutti e tre gli altiforni, 1, 2 e 4, anche se solo uno è attualmente in funzione, il 2. Gli altri erano fermi da tempo: l'1 per il sequestro della Procura da maggio dell'anno scorso dopo un incendio e il 4 per manutenzione. Interessate dallo spegnimento anche le cokerie. "In questo momento la ditta 'Liz Italia - spiegano Fim, Fiom, Uilm e Usb - sta provvedendo a spegnere i bruciatori utilizzati per mantenere in preriscaldo i Cowpers di Afo". Le attività di spegnimento si concluderanno entro questa settimana.

"Inoltre per quanto concerne l’area laminazione è prevista la ripartenza del Tna (treno nastri) fino al 14 dicembre per poi fermarsi nuovamente. Lo stesso - precisano i sindacati - ripartirà da gennaio e rimarrà in marcia per circa un mese".

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