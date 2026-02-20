circle x black
False email sul rinnovo della tessera sanitaria, la nuova truffa online

A segnalare la diffusione di questa campagna di phishing è la Polizia postale

Una tessera sanitaria - (Fotogramma/Ipa)
20 febbraio 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
Nuova truffa online. Si tratta di false email per il rinnovo della tessera sanitaria. A segnalare la diffusione di questa campagna di phishing è la Polizia postale.

Le email, apparentemente provenienti da enti pubblici, invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla tessera sanitaria. Il link rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente simile a siti istituzionali, nella quale viene richiesto l’inserimento di dati personali, bancari o credenziali di accesso. Tali informazioni, una volta inserite, vengono acquisite dai truffatori e utilizzate per finalità illecite.

La Polizia postale raccomanda di:

• non cliccare sui link contenuti nelle email sospette;

• non inserire dati personali o bancari su pagine web raggiunte tramite messaggi non verificati;

• verificare sempre le informazioni esclusivamente attraverso i portali ufficiali.

