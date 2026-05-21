Attesa a breve, intanto, la relazione degli ispettori del ministero
"Contrariamente ad alcune indiscrezioni, non risulta sia stata effettuata alcuna iscrizione dei bambini presso alcuna scuola per il prossimo anno scolastico". Lo afferma l’avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.
Si attende, intanto, il deposito della relazione degli ispettori del ministero della Giustizia sul caso della famiglia nel bosco. A quanto apprende l'Adnkronos potrebbe arrivare entro lunedì.