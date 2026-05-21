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Famiglia nel bosco, legale dei genitori: "Nessuna iscrizione dei bambini per il prossimo anno scolastico"

Attesa a breve, intanto, la relazione degli ispettori del ministero

I coniugi Trevallion
I coniugi Trevallion
21 maggio 2026 | 22.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Contrariamente ad alcune indiscrezioni, non risulta sia stata effettuata alcuna iscrizione dei bambini presso alcuna scuola per il prossimo anno scolastico". Lo afferma l’avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

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La relazione degli ispettori

Si attende, intanto, il deposito della relazione degli ispettori del ministero della Giustizia sul caso della famiglia nel bosco. A quanto apprende l'Adnkronos potrebbe arrivare entro lunedì.

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