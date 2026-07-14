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Genova, studente francese in Erasmus trovato morto a letto

Il ragazzo, 24 anni, avrebbe partecipato a una festa e sarebbe poi tornato nel suo alloggio addormentandosi con i vestiti addosso. Lì, probabilmente per un malore, è morto. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza

Ambulanza - (Fotogramma)
Ambulanza - (Fotogramma)
14 luglio 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno studente francese di 24 anni è stato trovato morto questa mattina a Genova in via Gramsci. Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 11 da parte di un collega di università. Il giovane, a Genova per l'Erasmus, secondo le prime informazioni, si trovava a letto. Ieri sera avrebbe partecipato a una festa e sarebbe poi tornato nel suo alloggio addormentandosi con i vestiti addosso. Lì, probabilmente per un malore, è morto. A nulla sono serviti i soccorsi di 118, intervenuto con l'automedica, e Croce Verde genovese. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza. Le indagini sono effettuate dai carabinieri, coordinati dalla pm Paola Crispo.

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morte studente Erasmus Genova
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