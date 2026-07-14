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Incendio in edificio nel centro di Bruxelles, diversi morti e dispersi

Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e, dopo essere state domate, si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo

14 luglio 2026 | 15.33
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

Ci sarebbero "diversi morti" nell'incendio divampato questa mattina nella Oxy Tower, nel centro di Bruxelles, non lontano da Place De Brouckere. Lo ha confermato l'Auditorat du travail della capitale belga, citato da Le Soir, precisando che il numero esatto delle vittime, trovate all'interno di un ascensore, non è stato ancora accertato. Altre sei persone risultano disperse e le ricerche sono ancora in corso: secondo gli inquirenti potrebbero trovarsi in un secondo ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e, dopo essere state domate, si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo.

Due persone con ustioni sono state trasportate all'Ospedale Militare di Neder-over-Heembeek, mentre un vigile del fuoco colpito da un colpo di calore è stato soccorso sul posto. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Gli operai evacuati dal cantiere della Oxy Tower, edificio in fase di ristrutturazione che ospita appartamenti, ristoranti, un hotel a quattro stelle e un rooftop bar, sono stati accolti nel centro amministrativo della Città di Bruxelles, dove la Croce Rossa ha attivato un servizio di supporto psicologico, affiancato dai piani di emergenza sanitaria e di assistenza psicosociale predisposti dalle autorità.

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incendio Bruxelles vittime dispersi
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