circle x black
Cerca nel sito
 

Famiglia nel bosco, Romina Power: "Anche io e Al Bano vivevamo così"

Il post sui social della cantante, ex di Al Bano. Poi l'appello a Giorgia Meloni

Famiglia nel bosco - fotogramma/ipa
Famiglia nel bosco - fotogramma/ipa
10 marzo 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Romina Power ha espresso solidarietà nei confronti di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta 'famiglia nel bosco', e ha 'attaccato' la decisione del Tribunale per i Minori dell’Aquila di allontanare i tre figli dalla madre. La cantante ha affidato ai social un messaggio, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia", ha esordito Romina Power, riconoscendosi nella storia della famiglia. "Negli anni ‘60 io e Albano eravamo la famiglia nel bosco solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi. Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma io sarei diventata una tigre", ha spiegato esprimendo massima vicinanza alla donna.

Romina Power ha usato parole forti, puntando il dito contro il sistema italiano: "Ma come osano separare una mamma dai suoi figli? L’unico sbaglio che hanno fatto è aver scelto l’Italia per vivere. Se avessero scelto un altro paese, tipo Grecia, Portogallo, Spagna... questo non sarebbe successo".

L'appello

L’artista lancia poi un appello diretto alla premier Giorgia Meloni affinché "possa intervenire per proteggere questa famiglia" e alla fine del post, Power menziona anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Romina Power accanto al post, ha condiviso anche uno scatto di vecchia data che la ritrae insieme all’ex marito e ai quattro figli: Ylenia, Romina, Cristèl e Yari, insieme sul prato. "L’altra famiglia del bosco", ha scritto Romina Power.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
romina power famiglia nel bosco al bano
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza