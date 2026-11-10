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Farmaceutica, Biroccio (Gsk): "Innovazione reale è quella che porta vantaggi al Ssn"

'Modernizzare il sistema per cogliere i benefici di prevenzione e nuove cure'

Antonino Biroccio - (foto Ufficio stampa)
Antonino Biroccio - (foto Ufficio stampa)
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10 novembre 2026 | 18.32
Redazione Adnkronos
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"Dobbiamo fare leva su quanto di buono abbiamo e modernizzarlo. Abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, ma le prestazioni che eroga sono ancora pensate per una popolazione che negli anni Settanta e Ottanta era molto diversa da quella attuale. La popolazione italiana è una delle più anziane al mondo e gli ultrasessantenni rappresentano oltre un quarto del totale. Farli stare in salute non è solo un dovere etico, ma anche un beneficio per la nostra economia". Lo ha detto Antonino Biroccio, presidente e amministratore delegato di Gsk Italia, intervenendo della XXI edizione del Forum Meridiano Sanità, 'Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro', il think tank sulla sanità di The European House - Ambrosetti, svoltosi oggi a Roma.

"Oggi abbiamo tecnologie che consentono di prevenire malattie nell’adulto fragile e altre che permettono di curare anche senza ricovero - continua Biroccio - Sono innovazioni spesso dal prezzo importante, ma che possono far risparmiare costi sanitari: è quella che chiamo 'innovazione reale', cioè l’innovazione che porta vantaggi dimostrati per il Ssn. Due esempi sono la vaccinazione degli adulti fragili e le nuove terapie in oncologia, che possono evitare ricoveri e ridurre i costi accessori".

Per Biroccio, poi è fondamentale il tema della competitività e dell’attrattività del Sistema-Paese: “Investire nell’industria biofarmaceutica italiana significa contribuire all’economia italiana, oltre che alla salute delle persone. Per questo è importante sostenerla con politiche meno dispersive e più focalizzate sulle priorità, come avviene in altri paesi europei", ha concluso.

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