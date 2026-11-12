circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaci, Cicchetti (Cattolica): "Aifa potrebbe allineare terapie e test per migliore accesso a cure"

Americo Cicchetti - (Adnkronos)
Americo Cicchetti - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
12 novembre 2026 | 14.00
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

“Il tema dell’allineamento tra la disponibilità del farmaco e quella del relativo test potrebbe essere risolto anche attraverso un ruolo affidato all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Questa sarebbe sicuramente la soluzione più efficace dal punto di vista delle tempistiche e consentirebbe di garantire coerenza e un impatto immediato sulla fruibilità della terapia da parte dei cittadini.” Lo ha dichiarato Americo Cicchetti, professore ordinario dell’università Cattolica del Sacro cuore di Roma, intervenendo all’evento 'Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso', che si è tenuto a Roma.

“Dal punto di vista tecnico è una soluzione fattibile, ma richiede un riallineamento delle competenze tra la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea, che fa capo alla Direzione generale della programmazione sanitaria del ministero della Salute, e l’Aifa. In molti Paesi - ha precisato - questo allineamento esiste già e produce una maggiore tempestività nell’accesso all’innovazione.”

“Il rischio, nel nostro sistema, è che quando viene introdotto un farmaco senza il relativo test sia necessario individuare risorse aggiuntive, attraverso collegi ad hoc oppure facendo ricorso alle risorse delle Regioni. Questa possibilità, tuttavia, è riservata soltanto alle Regioni che non sono sottoposte a piano di rientro. Si crea così un’ulteriore iniquità nel sistema, proprio in termini di accessibilità all’innovazione", ha concluso Cicchetti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 8 morti - Il video dall'alto
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato
Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti - Video
News to go
Sanità, 670mila ricoveri fuori Regione nel 2025
Allarmi bomba, Meloni: "Possibili nuovi casi, vogliono solo fare paura ma noi pronti" - Video
Daniele De Rossi: "Il calcio dopo il ritiro? Inguardabili le vecchie glorie con la panza" - Video
Rapine sui mezzi pubblici a Milano: 14 giovani arrestati, il video dei furti
Università, Conte al presidio precari a Montecitorio: "Miliardi per F35 ma governo taglia la ricerca" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza