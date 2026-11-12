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Farmaci, Cognetti (Foce): "Terapie e test seguono iter indipendenti, occorre colmare il divario"

Francesco Cognetti - (Adnkronos)
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12 novembre 2026 | 13.46
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

“I due processi sono assolutamente indipendenti. L’iter di approvazione e di rimborsabilità dei farmaci è già lungo: dalla presentazione della domanda da parte dell’azienda alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai successivi passaggi regionali possono trascorrere circa due anni.” Ha dichiarato Francesco Cognetti, presidente di Foce - Confederazione degli oncologi, cardiologi e ematologi, nel corso dell’evento “Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso”, organizzato a Roma da Salutequità.

“Quando, poi, il farmaco è diretto contro specifici bersagli molecolari, è necessario un test per individuare i pazienti che possono beneficiarne; tuttavia, l’approvazione e la rimborsabilità dei test non sono collegate a quelle del farmaco e possono arrivare successivamente, attraverso l’aggiornamento dei Lea. Il risultato è un ulteriore ritardo nell’accesso alle cure", ha spiegato Cognetti.

Anche l’aggiornamento dei livelli essenziali "resta insufficiente rispetto alla realtà attuale: occorre intervenire tempestivamente, aggiornare i test in relazione ai farmaci e rendere effettivi i nuovi Lea in tutte le Regioni. Non è sufficiente - ha concluso - che una Regione raggiunga una copertura parziale dei livelli essenziali: si tratta di prestazioni che devono essere garantite".

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