Fava (Inps): "Arianna, assistente virtuale che orienta cittadino in oltre 400 prestazioni"

Con 'Arianna' "penso che per primi ci siamo dotati di un modello di governance digitale nuovo e attuale. Probabilmente i primi in modo organico come grande amministrazione di Stato. Arianna, quindi, è il frutto e la chiusura di questo processo nato quando ho assunto la guida dell'Istituto". Così Gabriele Fava, presidente Inps, partecipando a Roma, nella sede della Direzione Generale di Inps, alla presentazione di Arianna, il nuovo assistente digitale dell'istituto di previdenza basato sull'Intelligenza Artificiale.