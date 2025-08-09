circle x black
Ferragosto, appello Vaia: "Non lasciamo soli gli anziani e i fragili"

"Occupiamoci di loro, non trasferiamoli nelle residenze. È un dovere morale ed è un segno di civiltà"

09 agosto 2025 | 15.17
Redazione Adnkronos
Ferragosto "è tempo di festa e di meritato riposo ma è anche tempo di responsabilità. Vorrei fare un appello agli anziani: proteggiamoci dal caldo, beviamo spesso, mangiamo leggero con tanta frutta e verdura, evitiamo di uscire nelle ore più calde, privilegiamo gli ambienti freschi e stiamo attenti alle zanzare, che possono trasmettere le malattie tipiche di questa stagione. Non serve allarmare, come ho più volte detto, ma serve prevenire. Alle famiglie dico: non lasciamo soli i fragili e i grandi anziani con disabilità. Occupiamoci di loro. Non trasferiamoli nelle residenze. È un dovere morale ed è un segno di civiltà". Così Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Dg dell'Inmi Spallanzani di Roma e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un video sui social.

