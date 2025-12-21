Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la proposta del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del ministro della Difesa Israel Katz per 19 nuove colonie in Cisgiordania. Negli ultimi tre anni sono state in tutto 69 i nuovi insediamenti approvati.

"Su questo terreno blocchiamo l'istituzione di uno Stato palestinese terrorista. Continueremo a sviluppare, costruire e a insediarci sulla tera del nostro patrimonio ancestrale", ha annunciato Smotrich.

Gaza, Witkoff: "A breve Consiglio per la pace"

Intanto sul fronte del piano di pace per Gaza di Donald Trump, il suo inviato speciale Steve Witkoff annuncia progressi in un post su X dopo i colloqui con gli inviati di Egitto, Qatar e Turchia. "In questo contesto, sosteniamo la creazione e l'operatività a breve termine del Consiglio per la pace, una amministrazione di transizione della Striscia di Gaza per la sicurezza, i civili e la ricostruzione", ha aggiunto, riferendosi a uno dei venti punti del piano.