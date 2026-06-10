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Ferrovie, Fnm: "Proseguono lavori su nodo Seveso"

Ferrovia - foto repertorio - (Fotogramma)
Ferrovia - foto repertorio - (Fotogramma)
10 giugno 2026 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Grazie all'interruzione della circolazione della scorsa settimana, si è conclusa la spinta dell’ultimo concio del monolito del futuro sottopasso di stazione. La fine di questi lavori consente il proseguimento degli interventi ferroviari nell’area del sottopasso che saranno ora svolte in orario notturno. Dal termine delle attività di spinta per tre settimane consecutive, verranno eseguite lavorazioni nell’area del futuro sottopasso dalle 22.30 alle 4.30, tutte le notti della settimana, esclusi sabato e domenica.

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Il programma dei lavori prevede la rimozione dei sistemi di sostegno provvisori dei binari, necessari durante la spinta del sottopasso, il varo di due scambi tra i binari 1 e 2 di stazione e gli interventi di adeguamento degli impianti di trazione elettrica. I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono anche il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni.

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ferrovie lavori potenziamento sottopasso stazione
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