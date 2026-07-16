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FerrovieNord, lavori tra Marone e Pisogne: stop a treni su linea Brescia-Iseo-Edolo

Circolazione interrotta dal 20/7 al 11/9 dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 12.40

Treni FerrovieNord - (Ufficio stampa)
Treni FerrovieNord - (Ufficio stampa)
16 luglio 2026 | 13.46
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Dal 20 luglio all'11 settembre la circolazione ferroviaria lungo la tratta Marone – Pisogne sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di FerrovieNord sarà interrotta dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.15–12.40. "La sospensione si rende necessaria per completare i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico avviati lo scorso anno - si legge in una nota - In particolare, l’intervento prevede la protezione dei versanti con la posa di reti paramassi e la posa di reti corticali anche con l’ausilio di un elicottero".

Per consentire ai viaggiatori di spostarsi nella tratta interessata dall’interruzione, sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo su bus fra le due località. Le corse 934 (Brescia 11.06-Edolo 13.14) e 935 (Edolo 10.41-Brescia 12.56) saranno sostituite da bus fra Edolo e Marone. I dettagli su orari e fermate dei bus sono disponibili su trenord.it e App.

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ferrovia lavori treni interruzione servizio sostitutivo
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