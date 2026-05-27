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Festa della Repubblica con bollino rosso?﻿

Gli esperti Sisal pronosticano temperature superiori ai 34 gradi su Milano, Roma e Napoli

(Foto Ipa)
(Foto Ipa)
27 maggio 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si prevede una giornata di fuoco per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Dopo la prima ondata di caldo che ha toccato la Penisola e che vede le temperature alzarsi vertiginosamente fino a domenica, le previsioni metereologiche per il 2 giugno sono ancora incerte da Nord a Sud Italia. Secondo gli esperti Sisal le probabilità che l’anticiclone africano non ci abbandoni sono concrete.

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Tra possibili temporali pomeridiani e cieli nuvolosi, Milano spera di poter tirare un sospiro di sollievo dall’afa. Ma su Sisal.it restano alte le possibilità che la temperatura superi i 34°. Questa opzione è infatti offerta a 2,50.

Anche la Capitale potrebbe dover fare i conti con una giornata infuocata: l’ipotesi di oltrepassare la soglia dei 34° è data a 3,00, remota invece quella che si arrivi oltre i 39° (12,00). Stessa situazione anche al Sud con Napoli che vede a 4,50 lo scenario in cui il sole porterà il termometro oltre i 34°.

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Festa della Repubblica caldo anticiclone africano
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