Festival Lirico dei Teatri di Pietra, a Siracusa rivive l'incanto di Nabucco

"L’ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra si consacra definitivamente come uno degli eventi più attesi e profondamente suggestivi del panorama culturale e musicale dell’intero Mediterraneo. Anno dopo anno, questa straordinaria manifestazione ha saputo compiere un autentico miracolo artistico: restituire un'anima viva ai più preziosi e maestosi siti archeologici del mondo antico, fondendo la sacralità millenaria della storia con la forza primordiale e immortale della grande musica. Per la stagione 2026, il Festival inaugura la sua attesissima sezione operistica sotto il segno del mito, della rinascita e della più pura tradizione del melodramma italiano, scegliendo per il suo debutto la cornice più epica, magnetica e universale che la storia ci abbia consegnato". Così in una nota. Domani, alle ore 21, i riflettori si accenderanno sull’immenso abbraccio di roccia del Teatro Greco di Siracusa per una messa in scena di Nabucco di Giuseppe Verdi destinata a rimanere scolpita nella memoria. L'evento si preannuncia di una portata storica eccezionale: si tratta infatti dell'unico, esclusivo titolo operistico inserito nella programmazione della stagione estiva 2026 all'interno del tempio aretuseo, nonché di una straordinaria esecuzione in prima in tempi recenti nella cavea siracusana, restituendo al teatro la sua naturale e più nobile vocazione drammaturgica.

"In questo spazio dove il tempo si annulla e il passato dialoga con il presente, il capolavoro verdiano si trasformerà in un profondo rito collettivo grazie a una nuovissima e imponente produzione scenografica del Festival, concepita dall'estro di Matteo Capobianco. Le scene fluttueranno e si integreranno con l'architettura classica, esaltate dai sontuosi e solenni costumi storici disegnati da Sonia Cammarata e dal vibrante, evocativo gioco di chiaroscuri del light designer Gabriele Circo". "La regia intima, visionaria e atemporale di Salvo Dolce guiderà un cast internazionale di assoluto prestigio e straordinaria caratura vocale. La serata sarà suggellata dall’attesissimo e storico debutto nel drammatico e impervio ruolo di Abigaille della stella della lirica mondiale Elena Mosuc. Accanto a lei, la possente forza espressiva del baritono Badral Chuluumbaatar darà corpo e tormento al re Nabucco, mentre l’autorità ieratica e profonda del basso Khurelbaatar Oyunchimeg vestirà i panni del profeta Zaccaria. A completare questo parterre d'eccezione il talento acclamato di Enea Scala nel ruolo di Ismaele, il lirismo e la grazia di Anna Pennisi nei panni di Fenena e le rigorose interpretazioni di Pietro Di Paola (Abdallo) e Xue Jia (Anna)".

"La titanica impalcatura musicale sarà sorretta dall'eccellenza dell'Orchestra Sinfonica residente del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, guidata per l'occasione dalla prestigiosa e appassionata bacchetta del direttore Salvador Vasquez, capace di imprimere alla partitura il fuoco e la drammaticità originari del giovane Verdi. L'azione scenica sarà ulteriormente impreziosita e resa fluida dalle movenze plastiche del corpo di ballo residente, che darà vita alle coreografie originali e sospese nate dall'ispirazione di Sarah Lanza- si legge -Ma il vero cuore pulsante, anima viva e voce della memoria storica del dramma sarà, come da gloriosa tradizione, il Coro Lirico Siciliano. La pluripremiata formazione, guidata con ferrea dedizione da Francesco Costa e Alberto Munafò, sarà chiamata a far vibrare ogni singola pietra millenaria, elevando l'immortale e straziante melodia del "Va, pensiero" non solo come una pagina musicale, ma come un'invocazione universale di libertà e speranza, un canto ancestrale capace di legare per sempre il cuore degli spettatori all'infinito del cielo stellato di Siracusa".