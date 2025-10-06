Fine vita: Massoli (Ass. Luca Coscioni), 'Laura Santi ha combattuto per noi'

"Dopo tre anni Laura ha festeggiato la vittoria che le ha permesso di fare il fine-vita a casa, accanto a me. Resta la sua testimonianza di caparbietà e di lotta che non verrà mai dimenticata. Tante persone sono vicine a noi e continuano a combattere per questi diritti: questo è il testimone che ci lascia". Sono le parole di Stefano Massoli, marito di Laura Santi, la donna affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla che ha beneficiato della sentenza "Cappato" il 21 luglio 2025. Massoli è intervenuto al XXII congresso dell'Associazione Luca Coscioni a Orvieto.